МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 509, общее число зараженных составило 834 499, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 509 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1361 (24,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 834 499 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 678, Свердловской области — 215, Ханты-Мансийском автономном округе — 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 678, 2. Свердловская область — 215, 3. Ханты-Мансийский АО — 172", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком автономном округе — пять, Еврейской автономном области, Севастополе — один.

За сутки в России 9322 человека выписаны после COVID-19, за все время — 629 655.

За сутки в России умерли 129 человек с COVID-19, за все время — 13 802.