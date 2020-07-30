ЛОНДОН, 30 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, запланированное на 31 июля, вновь перенесено на 25 сентября, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.

"Судья отложил дело до 25 сентября", — сообщил собеседник агентства.

Заседание по экстрадиции Тинькова переносится уже в третий раз, первоначально слушания были намечены на 17 апреля, затем они были перенесены на 13 июля, позже – на 31 июля.

Предполагается, что заседание будет носить технический характер, на котором сам Тиньков присутствовать не будет. После того как юристы с обеих сторон определят порядок дальнейших слушаний, будут назначены даты заседаний по существу.

Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.

Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после сообщил, что реабилитация проходит хорошо. Судебным делом занимается команда юристов.