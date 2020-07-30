МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.09 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 2,1% — до 4,85 доллара, "Новатэка" — на 1,96%, до 147,55 доллара, "Лукойла" — на 2,15%, до 70,06 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,21% — до 4,99 доллара, "Газпром нефти" — на 1,67%, до 22,12 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 1,76% — до 26,86 доллара, "Северстали" — на 1,77%, до 12,49 доллара, НЛМК — на 1,72%, до 19,97 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 2,12% — до 1,01 доллара, Сбербанка — на 1,45%, до 11,87 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,9%, до 24,57 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,04% — до 5,21 доллара, "Магнита" — на 0,88%, до 15,24 доллара, расписки "Ленты" — на 0,16%, до 3,17 доллара.