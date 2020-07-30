МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис в телефонном разговоре акцентировали необходимость совершенствовать договорно-правовую базу в финансово-инвестиционной сфере, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Предметно обсуждены актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях. Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", — говорится в сообщении.

Кроме того, в контексте предстоящего в этом году 60-летия установления дипломатических отношений лидеры отметили традиционно дружественный и конструктивный характер многопланового сотрудничества между Россией и Кипром.