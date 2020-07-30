 

МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ/. Ожидаемые в пятницу, 31 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь) 1,2 1,16
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -8,9% 1,2%
4:00 CNY Китай — Композитный индекс PMI (июль) 54,2
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 50,9 50,7
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июль) 54,4
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2020) 0,2%
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2020) 1,3%
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь) 0,1%
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -5,3% -15,2%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) -1,4% -0,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) -0,1% -0,3%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 13,9% -3,3%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь) 36,6% 5,1%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,1%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -5,2% -16,1%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,3% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) -3,6% -11,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) -3,1% -13,9%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 1% 1%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2020) 0,8% 0,6%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 0,5
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,1%
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь) 8,2% 5,5%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (май) -11,6% 3,5%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июнь) 16,4% 6,9%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль) 36,6 43,9
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 72,3 66,2
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 73,2 73
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 181
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 251
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -15,1 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 548,9 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 266,4 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 15,7 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -43 тыс
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -0,2 тыс
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 19,3 тыс
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10,9 тыс
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 125 тыс

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB ГМК Норильский никель — операционные результаты за 2кв/1П2020
RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2020
RUB Интер РАО — СД (вопрос о стратегии и долгосрочной программе развития группы на период до 2025 с перспективой до 2030)

 

 

 