События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 июля
МОСКВА, 30 июля. /ПРАЙМ/. Ожидаемые в пятницу, 31 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь)
|1,2
|1,16
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-8,9%
|1,2%
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс PMI (июль)
|54,2
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|50,9
|50,7
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июль)
|54,4
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2020)
|0,2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2020)
|1,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь)
|0,1%
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-5,3%
|-15,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|-1,4%
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|-0,1%
|-0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|13,9%
|-3,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь)
|36,6%
|5,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-5,2%
|-16,1%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,3%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|-3,6%
|-11,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|-3,1%
|-13,9%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|1%
|1%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2020)
|0,8%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|0,5
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь)
|8,2%
|5,5%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (май)
|-11,6%
|3,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июнь)
|16,4%
|6,9%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль)
|36,6
|43,9
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|72,3
|66,2
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|73,2
|73
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|181
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|251
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-15,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|548,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|266,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|15,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-43 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-0,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|19,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|125 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — операционные результаты за 2кв/1П2020
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2020
|RUB
|Интер РАО — СД (вопрос о стратегии и долгосрочной программе развития группы на период до 2025 с перспективой до 2030)
https://1prime.ru/News/20200730/831849576.html