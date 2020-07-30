МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Московская биржа планирует до 30% персонала перевести на дистанционный режим работы с чередованиями работы на удаленке и в офисе, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления Московской биржи Игорь Марич.

"Мы тоже собираемся примерно то же самое делать — где-то до 30% народа чтобы работало удаленно, естественно, чередуя работу в офисе и работу удаленно. То есть есть целая программа, которую мы запустили по трансформации и офисных пространств, и технологии, и бизнес-процессов…", — сказал Марич в ходе онлайн-встречи со старшим вице-президентом, руководителем блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Натальей Алымовой.

Сбербанк с сентября введет новый режим, при котором до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации будут работать в удаленном режиме, сообщили ранее в банке.