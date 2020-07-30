МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Доллар стал дешеветь к основным мировым валютам в четверг вечером после выхода данных о том, что ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.27 мск курс евро к доллару опускался до 1,1787 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,179 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,09 иены со 104,91 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 93,34 пункта. Днем индекс, напротив, рос.

Ранее в четверг минторговли США сообщило, что ВВП страны во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. Аналитики при этом ожидали более сильное падение — на 34,1%. Статистика по заявкам на пособие по безработице в США также оказалась лучше, чем ожидалось: за неделю по 25 июля количество заявок выросло до 1,434 миллиона, в то время как прогноз составлял 1,45 миллиона.

Трейдеры продолжают отыгрывать итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду. Регулятор принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на отметке 0-0,25% годовых. После заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв "даже не думает" о повышении ставки в обозримой перспективе, понимая, что восстановление экономики потребует значительного времени.

Инвесторы также обращают внимание на заявление президента США Дональда Трампа о выборах. Ранее Трамп предложил отложить президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19.

Укрепление евро при этом сдерживает внутренняя статистика по ЕС. Согласно официальным данным, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2020 года снизился на рекордные 11,7% в годовом выражении при прогнозе снижения на 10,9%. При этом безработица в Германии в июле осталась на июньской отметке в 6,4%, ожидался рост до 6,5%. В еврозоне в июне безработица неожиданно выросла до 7,8% с 7,7% в мае.