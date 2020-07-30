МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Поврежденный участок газопровода на севере Москвы заменён, возобновляется подача газа в семь домов, остававшихся без газоснабжения, сообщается в Twitter столичного комплекса городского хозяйства.

Днем в четверг на стройплощадке на Хорошевском шоссе в Москве был поврежден газопровод, никто не пострадал, без газоснабжения оказались семь жилых домов.

"Поврежденный участок газопровода на Хорошевском шоссе заменен в сжатые сроки. В данный момент начинается подача газа в семи жилых домах по адресам: Хорошевское шоссе д. 39, корп. 1, 2; д. 41, корп. Г, Е; д. 43, корп. А, Б, В", — говорится в сообщении.