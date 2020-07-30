МОСКВА, 30 июл — РИА Недвижимость. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги снизят для миллиона жителей Московской области с 1 августа текущего года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

В октябре 2019 года правительство РФ установило индекс максимально допустимого в 2020 году роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в Московской области на уровне 4,1%. В начале июля комитет по тарифам и ценам Подмосковья сообщил, что рост платы за услуги ЖКХ в регионе составит 2%.

"С 1 августа мы смогли снизить тарифы жилищно-коммунальных услуг почти для миллиона человек. Преимущественно это будут жители деревень, сел и поселений. Где-то сумма снизится на 100 рублей, а где-то даже более чем на две тысячи" — сказал Воробьев.