МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Новый банк развития БРИКС (NDB) ожидает, что страны-члены БРИКС наметят основы экономического восстановления, поскольку он планирует выделить 6 миллиардов долларов восстановление после пандемии коронавируса нового типа, заявил РИА Новости вице-президент и главный финансист банка Лесли Маасдорп.

Ранее в марте NDB одобрил программу чрезвычайной помощи на 10 миллиардов долларов, призванную оказать поддержку принимаемым членами БРИКС мерам реагирования на пандемию COVID-19.

"Первая часть этой помощи заключается в поддержании усилий правительств (стран – ред.) БРИКС по укреплению инфраструктуры общественного здравоохранения и обеспечению наличия у больниц достаточных ресурсов и всего необходимого оборудования для борьбы с пандемией… Второй составляющей будет поддержание инициатив по экономическому восстановлению и снижению негативных последствий для экономики", — заявил Маасдорп.

По его словам, банк уже выделил финансовую помощь в общей сложности в размере 4 миллиардов долларов Китаю, Индии, Бразилии и ЮАР. Россия до сих пор не обращалась за помощью в борьбе с коронавирусом.

Как сообщил Маасдорп, оставшиеся 6 миллиардов пока не выделены, каждая из стран-участниц работает над тем, какие целевые экономические меры могли бы быть разработаны, для реализации которых они могут обратиться за данным дополнительным финансированием.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Общие активы под управлением банка составляют 100 миллиардов долларов.