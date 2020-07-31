ВАШИНГТОН, 31 июл /ПРАЙМ/. США приветствуют санкции ЕС против россиян за предполагаемые кибератаки, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Совет ЕС в четверг согласовал введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

"Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее заявление Высокого представителя Европейского Союза Жозепа Боррелля относительно первых внесений (в санкционный список) этого органа в рамках киберсанкций… США поддерживают усилия по привлечению к ответственности за вредоносную кибердеятельность злоумышленников, и сегодняшние действия ЕС являются важной вехой", — говорится в заявлении госсекретаря.

Сообщается, что ограничительные меры введены, в том числе, за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper. Неделю назад была запущена письменная процедура согласования таких мер. Сообщалось, что такие ограничительные меры будут включать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.

Власти РФ неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках.

Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.