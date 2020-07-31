БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл /ПРАЙМ/. Аргентина намерена начать переговоры с Международным валютным фондом по новой программе помощи, заявил министр экономики Мартин Гусман в интервью организации "Атлантический совет".

Экономика Аргентины переживает кризис, ситуация усугубляется карантином и ограничениями на экономическую деятельность, введенными из-за коронавируса. Инфляция в мае в годовом выражении составила 43,4%, по этому показателю страна занимает второе место (после Венесуэлы) в Латинской Америке. ВВП в первом квартале, когда еще в полной мере не было влияния COVID-19, провалился на 5,4% в годовом выражении.

"Мы начнем переговоры с МВФ по новой программе (поддержки), мы в поисках программы, которая позволила бы Аргентине… восстановить экономическую стабильность", — сказал министр.

4 августа истекает очередной срок переговоров по реструктуризации госдолга в размере 65 миллиардов долларов с частными кредиторами.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллиона долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.

В конце июня 2018 года МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.