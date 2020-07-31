31 июля (Dow Jones). Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно по итогам одного из самых загруженных дней в плане корпоративной отчетности. Кроме того, были опубликованы официальные данные, показавшие степень экономического ущерба от коронавируса.

Dow Jones Industrial Average снизился на 225,92 пункта, или на 0,9%, до 26313,65 пункта, S&P 500 опустился на 12,22 пункта, или на 0,4%, до 3246,22 пункта. Тем временем Nasdaq Composite поднялся на 44,87 пункта, или на 0,4%, до 10587,81 пункта, получив поддержку со стороны растущих акций технологических гигантов.

Фондовый рынок оказался под давлением после выхода официальных данных, согласно которым ВВП США во 2-м квартале отметился рекордным снижением. Кроме того, на прошлой неделе наблюдался рост числа первичных заявок на пособие по безработице, который говорит о том, что восстановление рынка труда могло застопориться.

Инвесторы ждали слабых экономических показателей, но сокращение экономики за 2-й квартал – почти на 33% годовых – все же оказалось несколько менее масштабным, чем прогнозировалось.

"Когда ты видишь эту цифру на бумаге, она ощущается реальностью, – заметил Билл Норти, старший инвестиционный директор U.S. Bank Wealth Management. – Теперь масштабы понесенного экономического ущерба закреплены".

Тем временем перед началом торгов высказывание Дональда Трампа в Twitter подлило масла в огонь. Президент предложил отложить ноябрьские выборы до того момента, как люди смогут в безопасности прийти на участки. Это усугубило давление на акции.

Хотя некоторые инвесторы проигнорировали это высказывание, Норти отметил, что наблюдающаяся картина подчеркивает, что выборы остаются важным фактором, способным всколыхнуть рынки.

Инвесторы, судя по всему, стремились продавать акции, чтобы вложиться в облигации, ввиду чего доходность 10-летних долговых бумаг США упала до 0,540%, минимального уровня с марта.

Некоторые акции растут вопреки общему снижению, поскольку эти компании отчитались о положительных результатах. Это говорит о наличии небольшой группы "выигравших от кризиса" компаний.

К примеру, акции United Parcel Service выросли на 14% на фоне рекордного роста дневных объемов отправлений. Акции PayPal выросли на 4,3% в свете превзошедших ожидания выручки и прибыли. На показатели благотворно повлиял рост объемов онлайн-шопинга и цифровых платежей.

Бумаги Apple, Alphabet, Amazon.com и Facebook отметились небольшим ростом в преддверии квартальной отчетности этих компаний, которая вышла после закрытия торгов.

Результаты Apple, Amazon и Facebook превзошли ожидания аналитиков, ввиду чего их акции продолжили расти.

При этом котировки акций Alphabet после выхода отчета остались по большей части неизменными. Квартальные результаты оказались лучше прогнозов, однако компания впервые сообщила о снижении доходов от рекламы по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

"Стоит отметить, что результаты будут более оптимистичными, чем в других секторах рынка, но как следствие и ожидания выше, – отметил Радж Шант, специалист по портфелям в филиале PGIM Group. – Ключевой фактор, благоприятный для технологических компаний: из-за карантина произошло ускорение цифровизации в обществе как минимум на пару лет".

За пределами США на фондовых рынках картина была не сильно лучше: большинство индексов снизились. Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 2,2% на фоне низких результатов таких компаний, как Volkswagon и Lloyds Banking Group.

Согласно опубликованным в четверг данным, экономика Германии во 2-м квартале сократилась на 10,1%, что является рекордным значением.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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