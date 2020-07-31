КАРАКАС, 31 июл /ПРАЙМ/. Иранский супермаркет, товарная линейка которого насчитывает более 2 тысяч наименований, открылся в четверг в венесуэльской столице Каракасе, сообщил вице-президент страны Делси Родригес.

В конце июня сообщалось, что в Венесуэлу прибыл танкер из Ирана с грузом продовольствия для супермаркета.

"Мы впечатлены… от имени президента Мадуро мы хотим выразить благодарность президенту Хасану Роухани за всю поддержку, оказанную Венесуэле", — заявил Родригес в эфире национального телевидения в ходе репортажа, который велся непосредственно из супермаркета.

Иранский посол в Каракасе Ходжат Солтани в свою очередь отметил, что супермаркет Megasis стал первым иранским магазином в Латинской Америке, что свидетельствует о важном шаге к укреплению торгового союза между двумя странами. Он добавил, что иранский частный сектор заинтересован в импорте какао, бананов и авокадо из Венесуэлы.