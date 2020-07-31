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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— На свой страх и рейс — Российские путешественники открывают международное авиасообщение — Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.

— На Московский городской нашелся Южный окружной — На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда — В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель. По данным "Ъ", возглавляющая столичную судебную систему вот уже 20 лет Ольга Егорова не стала выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок.

— Что у трезвого на уме, то у Трампа на языке — Президент США стратегически передумал требовать от России разоружить Китай — В Вене завершились крупнейшие за несколько лет консультации межведомственных делегаций России и США. Две стороны обсуждали вопросы стратегической стабильности и пытались выработать "правила поведения" в новую эпоху.

— Нефстэковочка вышла — У виртуальных сим-карт множатся реальные проверяющие — Чтобы использовать для удаленной идентификации абонентов при подключении виртуальных сим-карт (eSIM) свои биометрические системы, операторам связи придется сертифицировать их по требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

— Владимир Путин направил на "Усольехимпром" войска — Президент распорядился немедленно устранить загрязнение в Иркутской области — Президент Владимир Путин распорядился незамедлительно приступить к очистке территории "Усольехимпрома" (Усолье-Сибирское Иркутской области) от масштабного загрязнения.

— Дебаты о климате становятся жарче — Модель углеродного регулирования в РФ разжигает споры — На фоне оценок возможных финансовых потерь российских экспортеров в связи с планами Евросоюза ввести налог на углеродоемкий импорт активизировалась работа по принятию российского закона о внутреннем углеродном регулировании.

— Репутация против черных списков — Эксперты предложили пересмотреть подход к недобросовестным поставщикам — Эксперты Аналитического центра при правительстве (АЦ) усомнились в целесообразности реестра недобросовестных поставщиков как дисциплинирующего механизма в госзакупках.

— Доходы граждан теряют независимость — Зарплаты в эпидемию не падали, в отличие от прибылей от предпринимательства — Статистика Росстата о структуре доходов и расходов граждан во втором квартале 2020 года позволяет выделить два основных фактора, обеспечивших снижение реальных располагаемых доходов на 8% в годовом выражении,— неформальные доходы и поступления от предпринимательства.

— Если кто-то кое-где у нас герой — Россиянам нравится игра в полицию — Фонд "Общественный вердикт" готовит к публикации исследование, посвященное деятельности вигилантов — активистов, наделяющих себя функциями охраны общественного порядка.

— Беспорядкам изменили порядок — Верховный суд переквалифицировал обвинение фигурантам "ростовского дела" и снизил наказание — Верховный суд (ВС) России переквалифицировал обвинение участникам так называемого ростовского дела, сократив приговоры Яну Сидорову и Владиславу Мордасову с более чем шести лет до четырех лет колонии строгого режима.

— В Белоруссии объявлено чвкчайное положение — Охрана границы с РФ усилена, идут поиски еще 170 российских "боевиков" — Инцидент с задержанием в Минске 33 россиян, якобы имеющих отношение к частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", стал потенциально опасным для отношений России и Белоруссии.

— Гонконг учит студентов жизни — Противников Пекина обвиняют в подрыве национальной безопасности — Полиция Гонконга арестовала четырех активистов студенческого движения, подозреваемых в нарушении нового закона о национальной безопасности.

— "Роснефть" сэкономит на персонале — Компания на 25% сократит зарплаты сотрудникам центрального аппарат — Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в условиях кризиса в отрасли на четверть сократит зарплаты большинству сотрудников головной компании.

— Рыбаков привязывают к портам — Контроль за перегрузом припасов на судах хотят ужесточить — Деятельность российских рыбопромышленных компаний в ближайшее время может серьезно осложниться. Минтранс планирует обязать участников рынка получать разрешение на перегруз судовых припасов за пределами акваторий в портах.

— Фондам помогли корпорации — Облигации подняли доходность инвестирования накоплений — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по доходности от инвестирования пенсионных накоплений в среднем проиграли частным управляющим компаниям и государственной УК ВЭБ.РФ.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство подготовило новые сложности бизнесу — Новые поправки в Налоговый кодекс выгодны только нотариусам — Правительство подготовило объемный пакет поправок в Налоговый кодекс (НК), в том числе весьма радикальных. Вчера "Ведомости" уже рассказали об одной из них: налоговые декларации с арифметическими ошибками теперь будут считаться неподанными.

— Мировой туристический поток упал в 50 раз — Потери глобальной туриндустрии приблизились к трети триллиона долларов — Потери международного туристического сектора из-за пандемии коронавируса с января по май 2020 г. достигли $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли из-за экономического кризиса в 2009 г., сообщила в своем докладе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

— "Российских наемников" в Белоруссии обвинили в работе на оппозицию — По словам посла России, они работали на белорусскую компанию в третьей стране — В отношении задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля 33 российских граждан возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке массовых беспорядков, которое стало частью дела против Сергея Тихановского – мужа основного оппозиционного кандидата на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает агентство "БелТА".

— Центризбирком не знает о депутатах-иностранцах в Госдуме — На момент выборов в 2016 году таких среди кандидатов не было — Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 30 июля прокомментировала ситуацию с возможным двойным гражданством некоторых депутатов Госдумы.

— Минфин планирует сократить финансирование "Роскосмоса" — Его могут урезать на 60 млрд рублей на 2021–2023 годы — Расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб в 2021–2023 гг. Эта цифра содержится в разработанном Министерством финансов документе "Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета" по госпрограммам на эти годы, составленном в ходе бюджетного процесса и опубликованном на сайте consultant.ru.

— ЦБ составит антирейтинг страховщиков — Банк России будет ранжировать страховщиков по количеству жалоб на них — ЦБ планирует в этом году ежеквартально публиковать рэнкинг страховых компаний по числу обоснованных жалоб клиентов на них. Об этом говорится в сообщении регулятора.

— Для россиян мир изменился навсегда — Почти треть граждан уверена, что финансовая стабильность никогда не восстановится — Россияне воспринимают текущий кризис как экономический, а не как эпидемиологический, чем существенно отличаются от жителей стран Северной Америки, Западной Европы и Китая, говорится в исследовании EY Future Consumer Index.

— Элитные новостройки в Москве подорожали, несмотря на пандемию — Но количество сделок с дорогими квартирами сократилось — Средняя стоимость дорогого жилья в 45 городах планеты на конец июня выросла всего на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank.

— Поставки кроссовера Aston Martin в Россию перенесены из-за коронавируса — Завод компании в Южном Уэльсе не работал в период эпидемии — Поставки британского люксового кроссовера Aston Martin DBX в Россию начнутся только в конце 2020 г. – начале 2021 г., рассказал "Ведомостям" источник на автомобильном рынке.

— Авиаперевозки внутри России вышли на "доковидный" уровень — Помогли закрытые границы и отложенный на время самоизоляции спрос — Пассажиропоток на внутренних авиалиниях 24, 25 и 26 июля на 1‒5% превзошел аналогичные показатели 2019 г., свидетельствуют данные Международной ассоциации аэропортов.

— Shopify обогнала eBay — Канадский маркетплейс бьет рекорды продаж — Канадская компания – производитель ПО для интернет-магазинов Shopify в этом году бьет все рекорды и ожидания аналитиков. В мае она обошла Royal Bank of Canada и заняла первую строчку списка самых дорогих канадских компаний (капитализация сейчас – $123 млрд).

— Почему пора рефинансировать ипотеку — Условия для меняющих кредитора заемщиков за год заметно улучшились — Снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ, введение в апреле новой госпрограммы льготной ипотеки привели к заметному удешевлению жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— А ну-ка, отними — Сомнительные доходы чиновников будут изымать и направлять в Пенсионный фонд — Готовится пакет законопроектов, которые разрешат изымать у чиновников средства, взявшиеся неизвестно откуда. Министерство юстиции России разработало проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс.

— Лихачу дороже выйдет — Тарифы по автогражданке будут назначаться каждому водителю персонально — Вступают в силу 24 августа поправки в Закон об ОСАГО, благодаря которым страховщики будут назначать тариф по автогражданке персонально каждому водителю. При этом страховщики будут учитывать дополнительные факторы, в том числе количество грубых нарушений Правил дорожного движения тем или иным водителем.

— Налог вашему дому — На публичной кадастровой карте стало больше доступных сведений — На публичной кадастровой карте Росреестра теперь можно увидеть все изменения кадастровой стоимости земли. Эти сведения могут понадобиться, чтобы понять, увеличится ли сумма налога на землю и возведенные на ней постройки.

— В здоровом антителе — Медосмотр доноров проведут по новым правилам — Доноров крови будут тщательней проверять на наличие инфекций. Так, отказать навсегда в донации организация службы крови сможет на основании не только положительного, но повторного сомнительного результата анализа крови, а попасть снова в ряды доноров после временного отвода в большинстве случаев разрешат лишь через четыре месяца.

— Спасти город — Владимир Путин поручил решить экологические проблемы в Усолье-Сибирском — Срочно изолировать промышленную площадку в иркутском городе Усолье-Сибирском, обезвредить наиболее опасные объекты и главное — помнить о людях, поручил президент по итогам совещания по экологической ситуации в этом иркутском городе.

— Готовят сто законов — Рабочая группа по Конституции наметила план реализации поправок — Для реализации обновленной Конституции парламенту предстоит принять сто законов, а региональным депутатам — скорректировать нормативные акты на местах. Как будет организована работа по внедрению поправок в Основной Закон в законодательное поле страны, в четверг обсудила профильная рабочая группа.

— Проверка на прочность — Игорь Краснов в числе приоритетов назвал защиту прав граждан — Генеральный прокурор Игорь Краснов провел первую в своей должности итоговую полугодовую коллегию Генпрокуратуры. Надо сказать, что большую половину из этих шести месяцев прокурорам, как и всей стране, пришлось в буквальном смысле пройти проверку на прочность в сложных ограничительных условиях пандемии и ее последствий.

— Льгота без лишних слов — Правительство упрощает условия получения субсидий на оплату услуг ЖКХ — Правительство России упростит получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг — с 2021 года справка об отсутствии задолженности по платежам россиянам для этого не потребуется. Об этом на заседании кабмина рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Возьмут объемами — Как увеличат госзакупки у малого бизнеса — До конца года доля закупок крупнейших заказчиков с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должна составить 18%. Показатель содержится в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

— Промышленности дали обработать — Россия рекордно нарастила несырьевой экспорт — Показатели российского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за пять месяцев 2020 года побили очередной рекорд, нарастив свою долю в общем объеме российского экспорта до 40%.

— Возведение в степень — Почему дорожает строительство частных домов — Строительство индивидуальных жилых домов за последние месяцы подорожало. Это вызвано не столько ростом цен на стройматериалы, сколько дефицитом рабочих.

— Яблоко раздора — Telegram подал жалобу в Европейскую антимонопольную комиссию на компанию Apple, сообщает Financial Times — Руководство мессенджера крайне недовольно 30% комиссией, которую "яблочники" берут с разработчиков приложений.

— Лечить так лечить — Лучшие медицинские технологии получат поддержку — 31 июля заканчивается предварительный этап конкурса инновационных фарм- и медразработок "Стартап-ралли-2020", который уже несколько лет проходит по инициативе минпромторга. Экспертам для оценки передано более 100 проектов.

— Поднимет легко — Турбины самых мощных двигателей для самолетов будут пластмассовыми — Прошел первый этап испытаний демонстратора вентилятора двигателя большой мощности ПД-35, изготовленного из полимерных композитных материалов в составе двигателя ПД-14.

— Москва на связи — В столице начнут делать платформы для виртуальных сим-карт — Российская компания займется разработкой программного обеспечения для виртуальных сим-карт — они встраиваются в телефон еще на этапе производства и заменяют традиционные "симки" с микрочипом.

— Суд настроен не медлить — Процесс по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова начнется 5 августа — Слушания по существу уголовного дела Михаила Ефремова назначено в Пресненском районном суде на 5 августа. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

— Виной всему водка — Студент из Техаса получил 9 лет колонии за драку с московскими полицейскими — Головинский райсуд Москвы в четверг приговорил студента из США Тревора Рида к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Иностранца признали виновным по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ "Применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти".

— Природа под следствием — В СК появится отдел по раскрытию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии — Новое важное подразделение в ближайшее время появится в центральном аппарате Следственного комитета РФ. По указанию Александра Бастрыкина создается специализированный отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.

— Чтение и наказание — Роман "Мастер и Маргарита" стал самой читаемой книгой среди осужденных — Тюремное ведомство составило рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. На первом месте оказался роман "Мастер и Маргарита".

— Август. Вступает в силу — Что новые законы изменят в жизни россиян — Вступают в силу 24 августа поправки в Закон об ОСАГО, благодаря которым страховщики будут назначать тариф по автогражданке персонально каждому водителю. При этом страховщики будут учитывать дополнительные факторы, в том числе количество грубых нарушений Правил дорожного движения тем или иным водителем.

— Истек срок для подачи деклараций госслужащими — Срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих и других людей, кто обязан сообщать такие сведения о себе и своей семье, в этом году истекает 1 августа (срок был сдвинут c апреля из-за пандемии) — Если декларация за отчетный 2019 год до 1 августа включительно не представлена, то такое лицо подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия, предупреждают в минтруде.

— Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку — С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров — Их около 14-15 миллионов человек. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств.

— Уволенным дадут еще по три зарплаты — С 13 августа каждому работнику ликвидируемых организаций бывший работодатель обязан выплатить среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы — Изменения в Трудовом кодексе предусматривают, что все выплаты, полагающиеся увольняемому работнику при ликвидации организации, должны быть произведены до завершения этой ликвидации в соответствии с гражданским законодательством, сообщили в минтруде.

— Иностранные студенты могут работать без патента — Иностранные студенты-очники смогут легально подрабатывать в свободное от учебы время без специальных разрешений и патентов на работу — Закон об этом вступает в силу 5 августа.

— Завершается прием заявлений на субсидии — До 15 августа включительно бизнесу нужно успеть подать заявку на субсидию в размере 15 тыс. рублей и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике COVID-19 — Эти деньги частично позволят покрыть расходы на покупку медицинских масок, перчаток, градусников, средств дезинфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

— Вышел срок оснащения грузовиков тахографами — Физические лица, использующие грузовики массой более 12 тонн (категория N3) экологического класса 4 или выше, должны до 31 августа оснастить свой транспорт тахографами — Эти приборы нужны для контроля безопасности движения.

— Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков — С 3 августа запрещается анонимное пополнение электронных кошельков — Так, клиенты "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

— Ставка на неявку — Трамп впервые предложил перенести выборы президента США. Сможет ли он — Президент Дональд Трамп шокировал американский политический истеблишмент, предложив перенести выборы главы государства с 3 ноября. Он пояснил, что таким образом хочет избежать голосования по почте, расширение которое предлагают некоторые штаты из-за пандемии COVID-19.

— Как раздробить долину — Конгрессмены США отчитали четверку IT-гигантов за монополию — В подкомитете по антимонопольной политике Палаты представителей США состоялись долгожданные и резонансные слушания, на которых законодатели пытались понять, что им делать с растущим доминированием гигантов IT-индустрии и их огромным влиянием, которое может еще больше увеличиться из-за пандемии.

— Без головы — В Польше похитили памятник маршалу Рокоссовскому — Неизвестные похитили памятник маршалу Советского Союза и Польши К.К. Рокоссовскому, стоявший на кладбище в польском городе Легнице. Позже статую нашли, но без головы и маршальской булавы.

— Агент Мур — Британская разведка получила нового босса — "Новую метлу", которой надлежит внести серьезные перемены в британскую внешнюю разведку, известную миру как МИ-6, зовут Ричард Мур. Мистер Мур, владеющий турецким языком и занимавший с 2014 по 2017 год должность посла Британии в Турции, получил назначение на пост руководителя этого важнейшего учреждения Соединенного Королевства.

— За парту в "пузыре" — Как за рубежом готовятся начать новый учебный год в условиях пандемии — Концовка последнего учебного сезона стала новым и зачастую тяжелым опытом для родителей и школьников, вынужденно отправившихся на удаленку.

— Пострадали за семью — Шесть польских городов лишатся финансовой поддержки Евросоюза для своих проектов из-за того, что объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ" — На сегодня городские советы около 80 населенных пунктов в Польше утвердили "Хартию семьи", в которой, в частности, говорится, что семья — это союз мужчины и женщины.

— Билеты из прошлого — Жертвы холокоста потребовали компенсации от Меркель — В письме к канцлеру Ангеле Меркель голландские жертвы Холокоста потребовали компенсации за транспортировку в немецкие лагеря смерти во время нацистского режима.

— Армия вне политики — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, запрещающий военным, в том числе отставным, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства или занимать место в парламенте без согласия армии — Как передает AFP, за это изменение египтяне проголосовали на прошлогоднем референдуме, когда одобрили поправки в Конституцию.

— Что на ум пошло — Профессор Георгий Костюк: Что поможет избежать депрессии во время карантина — Медленно, но все-таки пандемия отступает. В некоторых городах, как, например, в Москве, — быстрее, в других регионах, например в Нижнем Новгороде, Новосибирске, — медленнее.

— Диагноз по удаленке — Регионы внедряют телемедицину — Развитие телемедицинских консультаций и услуг в рамках нацпроекта "Здравоохранение" обсудили на онлайн-конференции представители регионов Северо-Запада.

— Поможет нейросеть — Компьютер "видит" лучше, чем глаз рентгенолога — Студент Воронежского госуниверситета создал программу для диагностики пневмонии по рентгеновским снимкам. Искусственный интеллект способен оценивать затемнения в легких точнее, чем специалист?

— Главврач и его команда — В этой сельской больнице оперируют даже самых сложных больных — Сегодня "одноэтажную" медицину часто ругают: не хватает врачей, сил и средств. Константиновская больница — тот самый случай, когда сельская медицина здесь не просто на уровне. А на уровне очень хорошем. Богатого покровителя у больницы нет, зато есть феномен ее главврача.

— Настоящий подполковник — Храбрый друг почтальона Тряпицына получил внеочередные погоны — Старшего участкового Сергея Юрьева знает не только родное Кенозерье, но и вся страна: он сыграл самого себя в известной картине Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", не раз становился героем публикаций "РГ".

— Интеллект в броне — В России начнут испытания экспериментального боевого робота — Испытания российского экспериментального боевого робота "Маркер" начнутся в августе 2020 года. Тесты боевой машины будет проводить Фонд перспективных исследований совместно с Минобороны РФ.

— Для тех, кому за 55 — В каждом округе Москвы появятся клубы для пенсионеров — В столице набирают популярность "Мои социальные центры" — городские клубы для московских пенсионеров. В городе уже открыто семь таких центров, в которых работают 234 постоянных клуба по интересам.

— Истина как классовый враг — Что стоит за движением BLM — Прежде, чем запустить новый опрос о том, как россияне относятся к движению Black Lives Matter, ВЦИОМ пригласил на свой научный совет политологов, социологов, культурологов и журналистов-международников.

— Кадеты у штурвала — Вологодские школьники отправились в водную экспедицию по Русскому Северу — Из вологодского города Вытегры отправилась в путь седьмая экспедиция "Вместе по Русскому Северу". Главные участники путешествия — 32 воспитанника кадетской школы "Корабелы Прионежья" имени Героя России Юрия Воробьева.

— Родоначальник — На родине ВДВ в Воронеже поставили памятник первому десантнику — Бюст летчика Леонида Минова открыли сегодня, 31 июля, на окраине Воронежа, где 90 лет назад впервые прошли военные учения с участием отечественных парашютистов.

— Паломник со справкой — Праздник Серафима Саровского пройдет в режиме ограничений — В Дивеево состоится празднование дня памяти преподобного Серафима Саровского. Обычно на этот праздник в Серафимо-Дивеевский монастырь приезжают тысячи человек со всего мира. Но нынче наплыв паломников ограничат.

— Пчелы закусали — В Поморье суд закрыл пасеку — В Устьянском районе Поморья по решению суда закроют пасеку на одном из приусадебных участков. Женщина, живущая по соседству, пожаловалась на многочисленные пчелиные укусы, утверждая, что это пчелы какой-то "злобливой" породы.

— Зверево осчастливят — На Дону появилась советница мэра по благополучию — Глава администрации Зверево ввел новую должность "советник по целостному развитию благополучия и счастья" жителей города. Как говорится в документе, работать он будет на общественных началах.

— Новый операционный блок Спинального центра примет пациентов уже осенью — Московский городской спинальный нейрохирургический центр сможет вдвое увеличить объем операций на позвоночнике — Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев итоги капремонта и переоснащения центра в одной из лучших клиник столицы — больницы имени Ворохобова.

— В цель без ошибки — Дальний Восток прикрывает уникальная система ПВО С-400 — На Камчатке прошло тактическое учение расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-1С". Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

— Заподозрен в шпионаже — В Крыму за госизмену задержан военный ЧФ — В Севастополе сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота по подозрению в работе на украинскую военную разведку.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со "спящих счетов" — Кредитные организации предлагают отменить ограничения по операциям клиентов, которые не обновили данные и не выходят на связь — Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь.

— Закрыть счет людским жертвам — Муфтий шейх Равиль Гайнутдин — о празднике Курбан-байрам и о том, какие молитвы обратят мусульмане к Всевышнему в этом году — Сегодня весь мусульманский мир встречает с молитвами великий день Ид аль-Адха — Курбан-байрам, благословенный праздник Жертвоприношения.

— Приема нет: Минфин раскритиковал идею маркировки алкоголя RFID-метками — Провести пилотный проект в следующем году предложил Минпромторг — Минфин раскритиковал инициативу Минпромторга о маркировке алкоголя RFID-метками, следует из ответа Министерства финансов "Известиям".

— Ценный сбор: выручка аптек в первом полугодии выросла на 14% — Отечественные лекарства в среднем подорожали почти на четверть, импортные — на 8% — Выручка российских аптек по итогам первого полугодия увеличилась на 14% в сравнении с тем же периодом 2019-го. Это следует из материалов аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились "Известия".

— Продолжение последует: какие планы у рабочей группы по Конституции — Она должна привести российские нормы в соответствие с обновленным Основным законом — На заседании 30 июля члены рабочей группы (РГ) по Конституции обсудили реализацию поправок в отраслевое законодательство, заявил "Известиям" сопредседатель РГ Андрей Клишас.

— Трассы "платоновского" внимания: какие дороги нужны дальнобойщикам — На деньги от "Платона" отремонтируют ещё сотню мостов и расширят 600 км федеральных трасс — К 2022 году общий объем дорог, восстановленных за счет отчислений в государственную систему "Платон", увеличится до 3,5 тыс. км, а количество отремонтированных мостовых сооружений превысит 130, рассказали "Известиям" в пресс-службе компании-оператора госсистемы "Платон" — "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС).

— Дело — бремя: открытие границы с Белоруссией могут отложить из-за скандала — Инцидент с задержанием 33 граждан РФ вынудит Москву сохранить ограничения, допустили в Госдуме — Россия может отложить открытие границы с Белоруссией из-за инцидента с задержанием своих граждан в Минске. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме.

— Игровое поле боя: для "Панциря-СМ" создают современный тренажёр — Он будет максимально точно имитировать работу ЗРПК как в одиночку, так и в составе больших систем ПВО — Для подготовки расчётов модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-СМ" создают тренажёр с полным и реалистичным моделированием работы боевой машины.

— На IT потерять: регионам решили не компенсировать убытки после налогового маневра — Реформа для разработчиков софта может лишить субъекты 15 млрд рублей — Регионам решили не компенсировать выпадающие из-за маневра в IT-отрасли доходы. Об этом "Известиям" сообщил участник совещаний по реформе для технологических компаний. Подвердил информацию и собеседник, близкий к правительству.

— Без ФАС разберемся: рискуют ли наши технологические гиганты попасть на допрос — Ранее мировые корпорации подверглись антимонопольному разбирательству со стороны Конгресса США — Госдума не планирует вызывать российских IT-гигантов "на ковер" по аналогии с Конгрессом США, который в среду почти шесть часов допрашивал владельцев и менеджеров крупнейших мировых технологических компаний — Apple, Facebook, Google и Amazon.