МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Некоторые начинающие предприниматели тратят первые доходы на личные нужды, а не на развитие бизнеса, в результате чего приходится брать кредиты на закрытие кассовых разрывов; такая практика приводит к разорению большинства начинающих предпринимателей, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова.

"Как только появляются первые доходы, возникает соблазн часть из них пустить на личные нужды, и вот тут начинают возникать кассовые разрывы, для ликвидации которых придется брать кредиты. Многие забывают, что свой бизнес — это ответственность не только за себя, но и за других. Регулярные вложения средств, умение планировать риски, бизнес-модель и многое другое, а уже потом – прибыль, безраздельно принадлежащая собственнику", — сказала Бобкова.

По ее словам, чтобы не допустить потенциального банкротства, предпринимателям необходимо на этапе бизнес-моделирования назначить себе зарплату для текущих личных трат. "Назначаем себе зарплату, выше которой из оборотных средств не берем ни при каких условиях. Из чистой прибыли сначала откладываем не менее 25% на развитие дела, а уже остальные средства расходуем по ситуации", — советует эксперт.

Бобкова отметила, что ряд начинающих предпринимателей даже не задумывается о создании фонда на непредвиденные расходы. "Расходы в бизнесе нельзя спланировать с точностью "до копейки", поэтому всегда необходим резервный фонд, чтобы оплатить последствия форс-мажоров. Создаем резервный фонд и постоянно его пополняем, минимум в объеме 15% от регулярных затрат", — сказала она.

"Перед тем, как официально открыть свое дело, обязательно изучите основы гражданского, налогового и трудового права и основы ведения бухгалтерского учета. Все ключевые моменты должны быть зафиксированы документально. Это касается не только работы с поставщиками и потребителями, но, в первую очередь, договоренностей между партнерами по вопросам распределения валовой прибыли", — заключила эксперт.