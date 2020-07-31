Китайcкая глобальная навигационная система Beidou-3 официально запущена
ПЕКИН, 31 июл /ПРАЙМ/. Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
Церемония запуска системы прошла в пятницу утром в Доме народных собраний в Пекине.
Последний, 55-й спутник ситемы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня.
Beidou — глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Ожидается, что уже в этом году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
https://1prime.ru/News/20200731/831851114.html