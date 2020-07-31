ВЛАДИВОСТОК, 31 июл /ПРАЙМ/. Количество поддельных банкнот, выявленных в банковской системе Приморья во втором квартале 2020 года, снизилось почти на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Отмечается, что были обнаружены подделки двух номиналов, среди которых 17 пятитысячных и 10 тысячных банкнот.

"Такое снижение может быть связано с переходом на безналичные способы оплаты в период пандемии. И хотя не было зафиксировано ни одного случая заражения через банкноты, некоторые крупные интернет-магазины, например, полностью перешли на онлайн-оплату", — отметил заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Банк России рекомендовал банкам при работе с клиентами в период пандемии обращать их внимание, что лучше использовать безналичную форму оплаты.

Число обнаруженных иностранных банкнот в Приморье по сравнению со вторым кварталом 2019 года увеличилось на 8 штук и составило 20 единиц. Большинство из них — доллары США.