МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета, а также отказаться от хостелов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования – бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета", — говорится в сообщении.

При выборе места проживания лучше отказаться от аренды частных домов и хостелов, отмечают в ведомстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Вице-премьер Татьяна Голикова 24 июля сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса, снимаются для граждан этих стран.