МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам на беспокойстве вокруг перспектив восстановления крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.32 мск курс евро к доллару рос до максимума с мая 2018 года, 1,1896 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1846 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,29 иены со 104,72 иены на прошлом закрытии, до минимума с октября 2016 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,43%, до 92,62 пункта.

Индекс доллара раннее в ходе торгов упал до 92,56, самого низкого уровня с мая 2018 года, идет к самому резкому месячному падению с сентября 2010 года. В этом месяце он уже потерял 4,9%. Распространение коронавируса вызывает у инвесторов все большие сомнения в перспективах восстановления американской экономики.

В четверг статистика показала, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.

"В корне слабости доллара лежит факт, который на днях подчеркнул глава ФРС (Джером — ред.) Пауэлл, что случаи заболевания коронавирусом в США начали расти в середине июня, и это ограничило потребление и вызвало спад экономики", — прокомментировала агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).