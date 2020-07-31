МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5482 до 839 981, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5482 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1396 (25,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что всего за время пандемии в РФ зафиксировано 839 981 случаев заболевания.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 695, Свердловской области — 210, ХМАО — 171, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 695, 2. Свердловская область 210, 3. Ханты-Мансийский АО 171", — говорится в сообщении.



Наименьшее число случаев заболевания за сутки зафиксировано Еврейской автономной области — два, Ненецком автономном округе и Севастополе — по одному.

Выписаны за сутки в России 8 755 человек после лечения COVID-19, всего выздоровели 638 410.

За сутки в России умер 161 человек с COVID-19, за все время — 13 963.