МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца лета сформулировать меры по развитию экологического туризма в России.

"Минприроды России и Ростуризму подготовить дополнительные предложения по развитию видов экологического туризма с учётом географического положения национальных парков на территории РФ и доложить в правительство. Срок – до 1 сентября 2020 года", — говорится в перечне решений по итогам выступления Мишустина в Госдуме с отчётом о работе правительства.