Мишустин до 1 сентября ждет предложений по развитию экологического туризма в России
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца лета сформулировать меры по развитию экологического туризма в России.
"Минприроды России и Ростуризму подготовить дополнительные предложения по развитию видов экологического туризма с учётом географического положения национальных парков на территории РФ и доложить в правительство. Срок – до 1 сентября 2020 года", — говорится в перечне решений по итогам выступления Мишустина в Госдуме с отчётом о работе правительства.
https://1prime.ru/News/20200731/831852778.html