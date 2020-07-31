МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Куба приостанавливает до 15 августа рейсы в страну из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщили в МИД РФ.

"Куба – ввиду ухудшения статистики заболеваемости COVID-19 до 15 августа приостановлены чартерные и коммерческие авиарейсы в страну", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом на Кубе составляет 2597, число погибших — 87.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.