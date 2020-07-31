МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил поправки в законы "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", позволяющие НКО использовать механизм эндаумента, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Эндаумент-фонд (от английского endowment — снабжение, вклад) — это целевой фонд, созданный для некоммерческих целей, например, для финансирования организаций образования, культуры, медицины. Фонд целевого капитала наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Он может инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако обязан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан.

Ранее вице-спикер СФ Галина Карелова рассказала, что федеральный закон устанавливает особенности формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций. По ее словам, эффективность применения эндаумента неоднократно обсуждалась на заседании Совета по социальным инновациям субъектов. Целевой капитал дает возможность создания долгосрочных механизмов для деятельности НКО, поэтому он особенно актуален для тех, кто задумывается об устойчивости своей организации и строит планы на длительный срок, отметила сенатор. Карелова добавила, что эта "подушка безопасности" позволяет НКО не прерывать работу даже в условиях новых вызовов.

По ее словам, в законе предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое применение эндаумента и развитие благотворительности, среди них – увеличение срока на сбор средств для создания капитала с одного года до полутора лет. Как подчеркнула вице-спикер СФ, другой важной новацией стало разрешение использовать публичный сбор не только для пополнения, но и для формирования эндаумента.

Этот закон содействует обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости НКО, что позволяет достичь более стабильного социального эффекта, заключила Карелова.