МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал два закона об определении минимальной доли закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Один из них наделяет правительство РФ правом определять минимальную долю закупок государственными (за исключением СВР, ФСБ, органов госохраны) и муниципальными заказчиками российских товаров, а также работ и услуг, в составе которых они используются. Другой предоставляет кабмину аналогичное право и в отношении закупок госкорпораций, госкомпаний и некоторых других юрлиц. Первоначальные их редакции предусматривали установление доли закупок товаров (работ, услуг) из стран ЕАЭС, но ко второму чтению решили ограничиться их российским происхождением, поскольку изначально при разработке это и предполагалось.

Первый закон также обязывает госзаказчиков до 1 апреля составлять отчет об объеме осуществленных за предыдущий год закупок российских товаров и размещать его в единой информационной системе в сфере закупок или направлять его в уполномоченный орган в случаях, когда размещение в системе не предусматривается. Если по итогам года объем закупок российских товаров не соответствует минимальной доле, госзаказчик обязан обосновать невозможность ее достижения.

Законы должны вступить в силу через 10 дней после их официального опубликования, а через 30 дней после этого начнет действовать норма, обязывающая госкомпании и других юрлиц указывать в договоре, заключаемом при закупке, информации о стране происхождения товара. Соответствующие изменения вносятся в законы "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц".

Принятые законы представляют собой гибкий инструмент, дающий правительству право устанавливать квоты для различных наименований продукции в каждой из отраслей, пояснял в июне вице-премьер Юрий Борисов. Квоты, по его словам, будут "включаться именно там, где мы видим наличие возможностей у промышленности, но в противовес этому доминирования импорта по непонятным причинам".

При этом решения будут приниматься на базе мониторинга спроса и производственных возможностей, организованного на базе двух систем — единой информационной системы Минфина и государственной информационной системы промышленности Минпромторга, отмечал Борисов. Необходимость введения механизма квотирования он объяснял еще и тем, что существующие инструменты поддержки отечественных производителей и преференции ("третий лишний", преференции по цене) либо недостаточны, либо при желании легко обходятся в конкурсных процедурах.