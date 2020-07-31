МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Рубль вечером усиливает снижение, евро поднимался до 88 рублей, доллар — до 74,5 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.06 мск рос на 1,25 рубля, до 74,42 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 1,17 рубля, до 87,82 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар поднимался до 74,50 рубля – максимума с 6 мая, евро – до 88 рублей – максимума с марта.