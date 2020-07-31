Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба в пятницу.
"По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", — сообщили в оперштабе.
https://1prime.ru/News/20200731/831857259.html