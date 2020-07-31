МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рекордные 292,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за последние сутки, общее число случаев COVID-19 за все время превысило 17 миллионов, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за сутки зарегистрированы в общей сложности 292 527 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 6812 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 17 106 007, число летальных исходов — 668 910.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 9 152 173 и Европе — 3 333 300.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.