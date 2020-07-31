МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп намерен объявить о решении, в соответствии с которым китайская компании ByteDance должна будет отказаться от доли в социальной сети TikTok, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Отмечается, что о данном решении может быть объявлено уже в пятницу.

Представители Белого дома и минфина США на запросы агентства о комментариях не ответили. С представителем TikTok не удалось связаться для получения комментария.

СМИ на прошлой неделе сообщили, что американские технологические инвесторы начали реализацию плана по приобретению социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Согласно данным издания Financial Times, в числе желающих венчурные фирмы General Atlantic и Sequoia Capital. При этом некоторые другие инвесторы, в том числе нью-йоркские частные акционерные компании и технологические фирмы из Силиконовой долины, также обратились к ByteDance с возможной сделкой.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами. В рекламе штаба на Facebook говорится, что соцсеть поймали с поличным на том, что она отслеживала пользовательскую информацию в буфере обмена данными в телефоне. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.