МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Российские данные по вакцине от коронавируса будут опубликованы в августе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Конечно, мы опубликуем все данные по вакцине в августе", — заявил Дмитриев в интервью CNN. Ранее он говорил, что ожидает одобрения вакцины от регуляторов в августе.

"Мы поделимся всеми данными. Должен сказать, что первая и вторая фазы показывают, что 100% людей приобретают иммунитет после 21 дня", — добавил он.

Дмитриев напомнил, что первая прививка (от оспы – ред.) в России была сделана в 1768 году Екатерине Великой "за 30 лет до того, как это произошло в США".

"У нас очень строгие процедуры одобрения. Россия всегда была среди лидеров в разработках вакцин", — ответил Дмитриев на просьбу ведущей телеканала отреагировать на высказывания о том, что Россия идет слишком быстро, "срезая углы" при разработке вакцины.

Он отметил, что при одобрении вакцины Россия убедится, что вакцина будет на 100% безопасной – это приоритет. "Никто не будет срезать углы", — подчеркнул Дмитриев.

РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работают над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания. Кроме того, портфельная компания РФПИ — "Р-Фарм" — по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе для последующего экспорта в 30-50 стран.