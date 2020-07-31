МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Подросток из Флориды, подозреваемый в организации хакерской атаки в Twitter, которая затронула аккаунты ряда известных личностей, был арестован в пятницу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на прокуратуру.

В ночь на 16 июля неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. Ранее компания сообщала, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов американских знаменитостей в сервисе микроблогов, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных "малого числа" сотрудников.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Служба поддержки Twitter сообщала, что хакерским атакам подверглись примерно 130 аккаунтов.

По словам прокурора штата Эндрю Уоррена, эти преступления были совершены с использованием имен знаменитостей, но они тут не главные жертвы. По его словам, главной целью была кража денег у простых американцев.

"Это масштабное мошенничество было спланировано прямо здесь, по соседству с нами, и мы не потерпим этого", — приводит телеканал слова прокурора.

Он заявил, что задержанный Грэм Айван Кларк был организатором этой атаки, ему предъявлены обвинения по 30 пунктам.

"Я хочу поздравить наших партнеров в федеральных правоохранительных службах… Они быстро сработали, чтобы расследовать и установить личность того, кто совершил это продуманное и масштабное мошенничество", — сообщил прокурор.

По его словам, 17-летний подросток из города Тампа обвиняется в организованном мошенничестве, мошенничестве в сфере коммуникаций, незаконном использовании личной информации, а также в незаконном получении доступа к компьютеру или другому электронному устройству.