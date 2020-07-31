МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал к политическому "прекращению огня" по вопросу разработки вакцины от коронавируса и заявил, что Россия готова к сотрудничеству с другими странами.

"Мы убеждены в необходимости политического "прекращения огня" в отношении вакцины от коронавируса и коронавируса в целом, потому что слишком большая вовлеченность политики препятствует поиску решений", — заявил Дмитриев в интервью CNN.

Ранее в июле Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения. Дмитриев тогда заявил, что у России нет нужды красть разработки вакцин в Великобритании, так как AstraZeneca договорилась с "Р-Фарм" о производстве вакцины в РФ и уже передала все наработки.

"Мы полностью открыты и готовы к международному сотрудничеству. Более 20 стран обратились к нам по вопросу вакцины. Мы будем производить ее совместно с пятью странами", — заявил глава РФПИ, добавив, что миру нужен ряд различных вакцин от коронавируса.

Он привел в пример российско-японские системы тестирования на коронавирус, которые позволяют получать результат очень быстро. "Думаю, США также могли бы использовать это решение, и мы рады предоставить его. Однако политические барьеры не позволяют применять такие хорошие технологи", — посетовал он.

Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире, позволяя получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях. Ранее РФПИ подал заявку на утверждение тест-систем в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Минздрава США.