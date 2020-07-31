МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Министерство юстиции США сообщило, что трем подозреваемым в участии в хакерской атаке в Twitter предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток из города Тампа во Флориде обвиняется в организации хакерской атаки.

Минюст США сообщил, что помимо подростка, имя которого ведомство не называет, обвинения были также предъявлены 19-летнему Мэйсону Шеппарду из Великобритании и 22-летнему Ниме Фазели из Флориды. Шеппард обвиняется в в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных устройств, сговоре с целью отмывания денег и преднамеренном доступе к находящемуся под защитой компьютеру. Фазели обвиняется в содействии и подстрекательстве к преднамеренному получению доступа к защищенному компьютеру.

Представитель ФБР Санджаи Вирмани сообщил, что двое подозреваемых арестованы. "На сегодняшний день ФБР и наши партнеры поместили двоих под стражу", — заявил Вирмани.

В ночь на 16 июля неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. Ранее компания сообщала, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов американских знаменитостей в сервисе микроблогов, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных "малого числа" сотрудников.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Служба поддержки Twitter сообщала, что хакерским атакам подверглись примерно 130 аккаунтов.