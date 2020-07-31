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МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Российские данные по вакцине от коронавируса будут опубликованы в августе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Конечно, мы опубликуем все данные по вакцине в августе", — заявил Дмитриев в интервью CNN. Ранее он говорил, что ожидает одобрения вакцины от регуляторов в августе.

"Мы поделимся всеми данными. Должен сказать, что первая и вторая фазы показывают, что 100% людей приобретают иммунитет после 21 дня", — добавил он.

Дмитриев напомнил, что первая прививка (от оспы — ред.) в России была сделана в 1768 году Екатерине Великой "за 30 лет до того, как это произошло в США".

"У нас очень строгие процедуры одобрения. Россия всегда была среди лидеров в разработках вакцин", — ответил Дмитриев на просьбу ведущей телеканала отреагировать на высказывания о том, что Россия идет слишком быстро, "срезая углы" при разработке вакцины.

Он отметил, что при одобрении вакцины Россия убедится, что вакцина будет на 100% безопасной — это приоритет. "Никто не будет срезать углы", — подчеркнул Дмитриев. "Мы выбрали наиболее безопасный подход, он был тщательно протестирован не только сейчас, но и в вакцине против лихорадки Эбола, которая была одобрена ранее. И (директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр) Гинзбург, и (заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Денис) Логунов, которые занимаются проектом этой вакцины, конечно же, очень тщательно его тестируют. Был выбран самый безопасный механизм доставки для этой вакцины", — заявил глава фонда.

РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работают над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания. Кроме того, портфельная компания РФПИ — "Р-Фарм" — по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе для последующего экспорта в 30-50 стран.