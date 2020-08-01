МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет будет сделан беззаявительно.

В августе будут повышены на 7,99% пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой. То есть в течение периода, который выбирает сам человек. Такую пенсию получают 32 тысячи пенсионеров.

В ПФР сообщали, что расходы на перерасчет выплат составят 1,87 миллиарда рублей.