МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Период подачи сведений о доходах и имуществе российских чиновников, продленный в этом году указом президента РФ на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19, подходит к концу.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных чиновников за прошедший год публикуются ежегодно в середине апреля. В последние годы это происходило, как правило, в один из дней в диапазоне с 11 по 15 апреля.

Однако в этом году президент России Владимир Путин продлил до 1 августа включительно срок представления таких сведений за отчетный период 2019 года. Такое решение было принято в связи с ограничениями, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

О подписании соответствующего указа главы государства сообщила 17 апреля пресс-служба Кремля. До указанного срока сведения о доходах за период с 1 января по 31 декабря 2019 года должны представить госслужащие, срок подачи деклараций для которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента.

Согласно указу, правительству также было поручено продлить до 1 августа срок представления соответствующих деклараций руководителями федеральных госучреждений. В документе обозначено, что региональные органы власти и органы местного самоуправления должны также руководствоваться этим указом при продлении срока представления деклараций за 2019 год.

Как пояснил РИА Новости вскоре после выхода указа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот шаг вызван тем, что некоторые сотрудники оказались на "удаленке" и из-за режима самоизоляции просто физически не могут собрать необходимые документы в банках и других учреждениях. Решение о переносе сроков подачи деклараций было принято, чтобы не подвергать их риску, уточнил он.

Позже в интервью изданию "Аргументы и факты" Песков отметил, что речь идет о множестве людей, которые работают в правительстве, администрации президента, в верхней и нижней палатах парламента и других ведомствах. Представитель Кремля вновь подчеркнул, что решение сдвинуть сроки подачи деклараций до 1 августа принималось для того, чтобы не создавать людям дополнительные сложности в кризисной ситуации. Он заверил также, что "никто ничего не скрывает", все будет сдано в том объеме, который предусмотрен законом, и опубликовано.

Согласно законодательству, сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. На днях Песков заявил РИА Новости, что декларации о доходах президента и сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с РИА Новости отмечал, что в соответствии с законодательством РФ, все сенаторы своевременно, до 1 мая, подали свои декларации, замечаний к документам нет. Он уточнил, что в течение мая законодатели могли дополнить представленные данные. Как пояснил парламентарий, закон, обязывающий членов СФ своевременно подавать декларации, не изменился, было изменено только время публикации — оно перенесено на август.

Что касается сведений о доходах депутатов Госдумы, нижняя палата на пленарном заседании 22 мая поддержала проект постановления, которое позволяет изменять сроки публикации сведений о доходах парламентариев.

Глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба 17 апреля сообщал РИА Новости, что все депутаты Госдумы сдали декларации о доходах в срок, к 1 апреля. Он отмечал, что сведения будут опубликованы после завершения периода нерабочих дней, который был объявлен в связи с распространением коронавируса, поскольку, по закону, эти данные ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сроков подачи.

Вместе с тем уже обнародованы декларации некоторых глав регионов и должностных лиц. В их числе глава Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернаторы Ленинградской и Псковской областей Александр Дрозденко и Михаил Ведерников, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев.