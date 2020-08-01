МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Традиционную корректировка пенсионных выплат работающих пенсионеров в России произведут 1 августа.

Августовский перерасчет касается получателей пенсий по старости и инвалидности, зависит от размера зарплаты пенсионера в предыдущем году. Стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году составляет 93 рубля, а максимальная прибавка к пенсии составит не более 279 рублей. В 2020 году перерасчет затрагивает 11,1 миллиона человек.

В 2019 году максимальная прибавка составила 261,72 рубля. Перерасчет получили около 14 миллионов пенсионеров.