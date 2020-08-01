ЛОНДОН, 1 авг /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британская сеть бургерных Byron, находящаяся под управлением временной администрации, закрывает 31 ресторан и сократит 651 сотрудника из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также в рамках сделки по продаже, сообщила консалтинговая компания KPMG, выступающая временным управляющим сети.

Закрытие 31 из 51 ресторана сети и сокращение персонала стали условием продажи части компании новому владельцу Calverton UK. Большинство ресторанов сети в настоящее время остаются закрытыми из-за последствий пандемии коронавируса, отметили в KPMG.

"После изучения ряда вариантов по сохранению бизнеса и после конкурентного процесса продажи эта сделка гарантирует, что Byron будет продолжать присутствовать на наших улицах", — отметил представитель KPMG Уилл Райт.

Ресторанный бизнес Великобритании испытывает кризис из-за последствий пандемии коронавируса. Ранее о закрытии части своих ресторанов объявили сети Zizzi, Ask Italian, Pizza Express.

Сеть ресторанов Byron была основана в 2007 году бизнесменом Томом Бингом. К 2016 году оборот компании составлял 80 миллионов фунтов стерлингов, в 2017 году сеть была продана фонду частных инвестиций Three Hills Capital.