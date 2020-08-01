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МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Офис по правительственной этике о финансовых делах президента США опубликовал ежегодный финансовый отчет Дональда Трампа за 2019 год.

По данным газеты Wall Street Journal, бизнес президента США за 2019 год принес не менее 446 миллионов долларов, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году. В 2018 прибыль бизнеса Трампа составила порядка 434,9 миллиона долларов, а в 2017 — не менее 452,6 миллиона долларов.

В 78-страничном документе, опубликованном в пятницу, приводятся данные о доходах и кредитах президента. Согласно документу, прибыль курорта Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде снизилась с 22,7 миллиона в 2018 году до 21,4 миллиона долларов в 2019 году. Прибыль его отеля недалеко от Белого дома снизилась с 40,8 миллиона до 40,5 миллиона в 2019 году.

В документе приведены данные за 2019 год, поэтому в них не отражается влияние коронавируса на бизнес президента, который в ряде случаев приходилось закрывать из-за введенных на фоне коронавируса ограничений.

Глава США также сообщил о получении 13,5 миллиона долларов от продажи особняка в Беверли-Хиллз. Помимо того что большая часть доходов Трампа состоит из его прибыли от недвижимости по всему миру, он также получает гонорар за книгу "Искусство заключать сделки" в размере свыше 100 тысяч долларов в год. В прошлом году он также получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тысячи долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тысячи долларов. За Трампом числится 14 кредитов, пять из них — на сумму более чем в 50 миллионов долларов.