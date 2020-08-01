МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. По меньшей мере еще одна крупная компания, кроме Microsoft, а также инвесторы заинтересованы в покупке у китайской ByteDance доли в соцсети TikTok, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры с ByteDance о приобретении сервиса TikTok. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok.

По информации источников агентства, представители правительства США провели переговоры как минимум с еще одной большой компанией и рядом инвесторов. Источник агентства отказался сообщить, о какой компании идет речь.

При этом агентство отмечает, что ранее такие медиакомпании, как Walt Disney и Verizon были заинтересованы приобретении активов иных социальных сетей. Другие компании, в частности Twitter и Snapchat вряд ли будут участниками сделки о приобретении доли, отмечает Блумберг.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.