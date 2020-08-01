ТОКИО, 1 авг /ПРАЙМ/. ВВП Японии за апрель-июнь этого года по прогнозам экспертов 10 частных исследовательских компаний сократился в пересчете за год на 21-27%, сообщил телеканал NHK.

В преддверии обнародования официальных данных в середине месяца 10 крупнейших исследовательских компаний Японии обнародовали свои прогнозы, согласно которым ВВП Японии за этот квартал сократился на 5,9%-8,1%, что в пересчете на год дает 21,7%-28,7%. Это не только значительно больше обвала после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов, когда ВВП Японии сократился на 17,8% в годовом исчислении за январь-март, но и самое крупное падение с 1980 года, сравнимого по методам сведения данных.

Основные причины – сокращение внутреннего спроса и замедление экономической деятельности из-за периода самоизоляции и введенного властями режима ЧС, падение экспорта в страны Европы и Америки также на фоне самоизоляции и карантина, введенных в этих странах.

Несмотря на то что в последнее время экономика Японии стала постепенно возвращаться к обычному режиму, резкий рост заражений в последнее время вызывает у экспертов опасения относительно дальнейшего развития ситуации.