МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5462, до 845 443, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5462 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1356 (24,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



За все время пандемии в стране зарегистрированы 845 443 случая заболевания.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 690, Свердловской области — 202, Ханты-Мансийском автономном округе — 170, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 690, 2. Свердловская область — 202, 3. Ханты-Мансийский АО — 170", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карачаево-Черкессии — 11, Севастополе — пять, Еврейской автономной области — три.

За сутки 8 114 человек в РФ выписаны после COVID-19, за все время — 646 524.

За сутки в РФ умерли 95 человек с COVID-19, за все время — 14 058.