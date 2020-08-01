МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, предложила продать свою долю в его американском отделении, чтобы не допустить запрета соцсети в США после угрозы президента Дональда Трампа, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры с ByteDance о приобретении сервиса TikTok. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok. Агентство Блумберг также сообщало, что по меньшей мере еще одна крупная компания, кроме Microsoft, а также инвесторы заинтересованы в покупке у китайской ByteDance доли в соцсети TikTok.

Газета отмечает, что пока не ясно, поможет ли продажа доли в американском подразделении TikTok спасти социальную сеть от запрета Белого дома. По словам источника, ранее ByteDance пыталась сохранить миноритарную долю в программе, но администрация Трампа не согласилась с этим.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.