МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Британский министр по международной торговле Лиз Трасс на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками соглашение о свободной торговле в рамках третьего этапа переговоров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источника, знакомого с расписанием британского министра, Трасс собирается провести переговоры в Вашингтоне с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в понедельник и во вторник.

"Думаю, они рассматривают это как возможность оценить наше нынешнее положение, согласовать следующие шаги и приоритеты, а также продолжить выстраивать взаимоотношения", — сказал собеседник издания.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение, отвечающее интересам двух стран.

После выхода Британии из ЕС Лондону потребуется заключить торговые соглашения с иностранными государствами. Условия торгового соглашения с США вызывают больше всего споров в британском обществе: оппозиция заявляет об опасностях приватизации национальной системы здравоохранения, допуска на британский рынок американских компаний и открытия рынка для американского продовольствия, которое не поступало в Британию ранее из-за несоответствия нормам ЕС.