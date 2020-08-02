АНКАРА, 2 авг /ПРАЙМ/. Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

"Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса, Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов", — сказал агентству Чорабатыр.

По его словам, турецкие власти оказывают поддержку секторам экономики, пострадавшим в результате пандемии, в том числе туристической отрасли. Тем не менее, глава федерации отельеров воздержался от прогнозов по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция.

"Не только Турция, но и другие страны лишь начали открываться для туризма, но мы думаем, что наша страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе", — добавил собеседник агентства.

По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900-1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заразились более 230 тысяч человек, скончались более 5,7 тысячи.