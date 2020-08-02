АНКАРА, 2 авг /ПРАЙМ/. Турецкие отели продолжат работать, даже если среди их гостей выявят больных COVID-19, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

"Весь персонал наших отелей знает, как действовать в подобной ситуации (если среди их постояльцев выявят заразившихся коронавирусом — ред.). Отель полностью ни в коем случае закрываться не будет, оборудованы специальные изоляционные комнаты, информация сразу отправляется в минздрав, и дальше все действуют по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации отелей, при этом остальные туристы продолжают спокойно отдыхать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, соответствующие инструкции отели получили от министерства культуры и туризма страны.

По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900-1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заразились более 230 тысяч человек, скончались более 5,7 тысячи.