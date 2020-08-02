АНКАРА, 2 авг /ПРАЙМ/. Стандарты питания в турецких отелях, в том числе работающих по системе "все включено", остались прежними, но на "шведском столе" еду в тарелки клиентов теперь из-за пандемии коронавируса накладывает персонал, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

"Система "все включено" и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции.

"Персонал прошел соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски – конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире. Дезинфекция, разметка для соблюдения социального расстояния – все уже применяется в наших отелях", — отметил Чорабатыр.

По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900-1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заразились более 230 тысяч человек, скончались более 5,7 тысячи.