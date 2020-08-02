МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 5427, до 850 870, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5427 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1565 (28,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 850 870 случаев.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 664, Свердловской области — 199, Ханты-Мансийском автономном округе — 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 664, 2. Свердловская область — 199, 3. Ханты-Мансийский АО — 168", — говорится в сообщении.

За сутки после лечения от COVID-19 в РФ выписаны 3 649 человек, за все время — 650 173.

За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев. За весь период по России умерло 14 128 человек.