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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Добыча полезных облагаемых — Государство хочет забрать у нефтяников 200 миллиардов рублей — Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.

— Волеготовность номер один — До белорусских выборов осталась всего неделя — Предвыборная гонка в Белоруссии выходит на финишную прямую: последняя неделя перед президентскими выборами 9 августа станет самой напряженной.

— Ничего святого, только бизнес — Бюджетная консолидация 2021–2022 годов обещает быть рекордно жестокой — Верхняя планка бюджетных расходов, установленная Министерством финансов, предполагает почти полную невозможность в бюджете на 2021–2023 годы увеличивать "стандартные" федеральные бюджетные расходы — в проекте новых предварительных расчетов бюджетной конструкции расходы даже оборонной госпрограммы предлагается сократить на 7–8% от действующего плана.

— Жилье подстроилось под покупателей — Квартиры дешевеют на вторичном рынке — Пока девелоперы продолжают повышать цены на новостройки на фоне реформы долевого строительства и падения рубля, собственники квартир на вторичном рынке подстраиваются под кризис.

— ЕС принесли счет за пандемию — Экономика зоны евро во втором квартале просела на 15% — Экономика стран зоны евро по итогам апреля—июня зафиксировала рекордный спад — ВВП валютного блока сократился к аналогичному периоду прошлого года на 15%, в целом по Евросоюзу — на 14,4%.

— Пассажиров подсаживают на безнал — Транспортные карты во многих городах больше нельзя пополнить наличными — С сегодняшнего дня граждане не смогут пополнить транспортные карты наличными деньгами через терминалы в Московской, Орловской, Липецкой, Новгородской областях и Перми.

— Откаты задержали на границе — Арестован глава крымского отделения дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы — В Крыму суд санкционировал арест руководителя регионального филиала дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Александра Елезарова.

— "Такое развитие событий только на пользу" — Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич о причинах кризиса организации — 1 августа исполнилось 45 лет с подписания Хельсинкского заключительного акта — основополагающего документа по безопасности и сотрудничеству в Европе.

— Иван Сафронов получил конфликтного соседа — Сокамерником журналиста стал обвиняемый в терроризме — После завершения карантина, связанного с подозрением на коронавирус, Иван Сафронов был переведен в другую камеру, и него появился сосед.

— Медикам дорого обойдется призыв — Сотрудницы подмосковных военкоматов осуждены за взятки условно — Железнодорожный городской суд Московской области вынес первые приговоры в рамках масштабного расследования фактов взяточничества в отношении сотрудников подмосковных военкоматов, помогавших призывникам уклоняться от службы.

— Иранские террористы вспомнили о своих задачах — В подготовке нападений на нефтепроводы и генконсульство РФ в Иране обвинены базирующиеся в США монархисты — Иранские власти сообщили о предотвращении серии терактов на территории страны, включая атаки на нефтепроводы и генконсульство России в Реште, планировавшиеся группировкой "Тондар", которая базируется в США.

— "Фронт" сменит информационную линию — Отвечать за отношения со СМИ в исполкоме ОНФ будет бывшая сотрудница Центризбиркома — Из "Общероссийского народного фронта" уходит Ирина Плещева, отвечавшая в исполкоме движения за информационную политику.

— Данные проехали мимо автоинспекторов — Хакеры получили информацию об одном миллионе московских автомобилистов — Злоумышленники выставили на продажу личные данные около одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в 1,5 тысячи долларов.

— Пандемия выпустила пар — Тепловые электростанции уронили выработку и прибыль — Крупнейшие генерирующие компании России в первом полугодии сократили производство электроэнергии на 3,8% на фоне низкого спроса из-за теплой погоды, пандемии коронавируса и сделки ОПЕК+.

— Все льготное детям — Лагеря ищут поддержку у государства — Хотя полноценная работа организаций детского отдыха до сих пор не возобновлена, бизнесу пока не удается убедить правительство признать эту отрасль пострадавшей и получить господдержку.

— Московская биржа продаст свои цены — Брокеры заплатят за информацию для торговли на других площадках — Московская биржа намерена ввести новый тариф на продажу биржевой информации для сделок на альтернативных торговых площадках.

— Пенсионные фонды ищут покупателей — Небольшие НПФ становятся обременительными для владельцев — Небольшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) массово ищут покупателей.

— Ипотека подалась за город — Граждане активно берут кредиты на покупку коттеджей — Крупнейшие российские банки отметили резкий рост портфеля ипотечных кредитов на загородное жилье — более 60% в первом полугодии.

— Калининградский паром притормозил в Турции — Строительство судна для линии Усть-Луга—Балтийск затягивается — Первый в РФ паром на сжиженном газе, который должен встать на линию Усть-Луга—Балтийск, будет сдан на полгода позже — в мае-июне 2021 года в Большом порту Санкт-Петербург.

— Сим-карты завезут в супермаркеты — Минэкономики проведет эксперимент с МТС — Минэкономики готовится в 2021 году начать эксперимент по дистанционному заключению договоров на услуги связи.

— ОЗК просыпала муку — Компания не смогла вернуть акции завода по переработке зерна — Государственная Объединенная зерновая компания (ОЗК) лишилась доли в Рыбинском мукомольном заводе (РМЗ), одном из крупнейших переработчиков зерна на северо-западе страны.

— Видеоблогерам мало показалось — Рекламодатели урезали бюджеты на YouTube — Объем российского рынка продвижения через видеоблогеров на YouTube по итогам января-августа упадет на 20%, до 2,4 миллиарда рублей, подсчитали в компании BloggerBase.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Криптовалюта будет имуществом — Владимир Путин узаконил все операции с криптовалютами, кроме платежных — Президент Владимир Путин подписал закон "О цифровых финансовых активах".

— Техгиганты ставят рекорды доходов и капитализации — Общая стоимость четырех компаний из первой пятерки превысила 5 триллионов долларов — Но это не помешало котировкам акций этих компаний сделать очередной скачок.

— США могут изменить позицию по продлению Договора СНВ — Если они откажутся от навязывания его КНР, то договор можно спасти — США намерены заключить с Россией новое соглашение о нераспространении ядерного оружия, заявил 1 августа президент США Дональд Трамп.

— Против активистки Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по "дадинской статье" — Это новое средство для недопуска к выборам в Госдуму оппозиционеров, говорят эксперты — Против муниципального депутата Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по статье за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (статья 212.1 УК РФ).

— Время доследственной проверки включено в разумные сроки судопроизводства — Потерпевшим от преступлений будет легче добиваться компенсации за волокиту — Президент Владимир Путин 31 июля подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и другие акты, уточняющие понятие сроков разумного судопроизводства.

— У Минтранса 5,3 миллиардов рублей безнадежных долгов — Это обнаружили аудиторы Счетной палаты — По состоянию на 1 января 2020 года за Минтрансом числится почти 5,3 миллиардов рублей дебиторской задолженности, которую невозможно взыскать.

— ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность — Инвестиции государственной управляющей компании оказались прибыльнее, чем у частных пенсионных фондов — Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа.

— Рост цен на золото не соответствует реальному спросу на него — Промышленность, потребители и центробанки сократили покупки драгметалла — 31 июля стоимость унции золота впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов.

— В России нет пропаганды ЛГБТ-ценностей — Так считает уже 30% всех жителей России и 63% молодежи — В дискуссиях вокруг темы ЛГБТ принято делить позиции участников на "консерваторов" и "либералов".

— Кинотеатрам придется искать компромисс с российскими продюсерами — Сейчас совсем неподходящее время для ультиматумов, считают эксперты — Пандемия коронавируса вынудила кинопродюсеров активизироваться в онлайне: весной в отсутствие кинопроката из-за закрытых кинотеатров на российских видеосервисах вышли фильмы "Фея" и "Спутник".

— Из-за снижения ставок инвесторы вынуждены идти на повышенный риск — Рекордный рост рынков создает ощущение, что деньги зарабатываются легко — Пандемия усилила глобальную тенденцию к снижению ставок. ФРС США и Европейский центробанк еще в прошлом году опустили ключевые ставки и возобновили программы выкупа активов, наводняя рынки дешевой ликвидностью.

— Как зайти на рынок в 35 миллионов человек — Современные технологии могут решить проблемы малых городов — В сети кинотеатров "Тетерин фильм" введено внешнее наблюдение.

— Минвостокразвития предложило перераспределить квоты на вылов рыбы и краба — Вырученные деньги пойдут на развитие Дальнего Востока и Арктики — Минвостокразвития предлагает увеличить долю квот на добычу рыбы в инвестиционных целях с 20 до 50%, на краба – с 50 до 100%, следует из разработанного ведомством перечня мер по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

— Абрамович с партнерами продает золотодобывающую Highland Gold — Куда миллиардер может вложить вырученные 150 миллионов долларов — Роман Абрамович с партнерами продаст 40%-ную долю в британской золотодобывающей Highland Gold Mining (HGM).

— "М.видео" будет торговать техникой под собственным брендом Novex — Первыми в продаже появятся смарт-ТВ — "М.видео" возрождает собственный бренд Novex для бытовой техники и электроники, впервые появившийся еще в 2000-х годах.

— "Переезд" TikTok в США задерживается — Microsoft ждет одобрения сделки Трампом — Китайская ByteDance готова продать Microsoft американское подразделение принадлежащей ей соцсети TikTok, чтобы избежать ее блокировки в США.

— Крупные компании все еще боятся отправлять сотрудников в командировки — Восстановлению индустрии делового туризма также мешают закрытые границы — Основная причина, по которой крупные и средние компании, работающие в России, не отправляют сотрудников в командировки, – закрытые границы с другими странами, эту причину назвали 85% опрошенных ГК "Аэроклуб" компаний.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Накапало — Как не переплачивать за коммунальные услуги, рассказали эксперты — С 1 июля выросли тарифы за жилищно-коммунальные ресурсы.

— Покажите градусник — Как будут работать школы в новом учебном году — Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий — новая реальность, в которой будут жить и учиться все российские школы после 1 сентября.

— Техосмотр уходит в Сеть — Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО — Подписано постановление правительства, которое вводит в действие Единую автоматизированную информационную систему техосмотра.

— Они в долгу не останутся — Подписан закон о бесплатном списании кредитов граждан — С 1 сентября граждане, чьи долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, могут подать заявление о своем банкротстве — бесплатно и без суда.

— Пять легенд десанта — Владимир Шаманов: Русские десантники — это особая порода людей — Воздушно-десантным войскам России исполнилось 90 лет. С юбилеем десантников поздравил президент России Владимир Путин.

— Земля для всех — Взять бесплатно дальневосточный гектар в Бурятии и Забайкалье теперь может любой россиянин — С 1 августа взять бесплатно землю по программе "Дальневосточный гектар" в Забайкалье и Бурятии может любой россиянин.

— Самопрописка — Зарегистрироваться на даче в Подмосковье теперь можно онлайн — К списку госуслуг, для оформления которых даже не нужно вставать с дивана, в Подмосковье добавили еще одну.

— Топ-100 едут в Сочи — АСИ собирает новаторские идеи по всей стране — Более 1300 новаторских идей по развитию цифрового образования, внутреннего туризма и технологий поступили на крауд-платформу Агентства стратегических инициатив (АСИ).

— "Ласточки" полетели — Михаил Мишустин обсудил восстановление перевозок железными дорогами — Объем железнодорожных перевозок, упавший из-за коронавирусной инфекции, в России постепенно восстанавливается.

— Туша нараспашку — Цены на свинину могут снизиться до конца года — За первое полугодие в России серьезно увеличилось производство мяса.

— Доставит и прикроет — Партию вертолетов для спецназа планирует закупить Минобороны РФ — Минобороны планирует закупить крупную партию вертолетов, которые предназначены для подразделений специального назначения.

— С кем поведешься — Распространение COVID-19 во многом зависит от поведения молодежи — Новые вспышки коронавируса во многих странах вызваны беспечностью молодежи, игнорирующей меры защиты, заявили в ВОЗ.

— Как закалялся квант — В России появится новый вид коммуникаций — В сотни раз более быстрые и безопасные технологии могут появиться в России к 2024 году.

Намаз в перчатках — Курбан-байрам прошел с учетом ограничений из-за коронавирусной инфекции — В воскресенье завершается главный праздник ислама — Курбан-байрам.

— Сотворение рыночного продукта по цепочке — Новая система финансирования прикладной науки оправдала себя — Новая система финансирования государственных университетов, внедренная последние десять лет, дала долгосрочный положительный эффект.

— Фасады оживут — В Челябинске стартовал фестиваль фасадного граффити — В Челябинске, победившем в интернет-голосовании по выбору площадки для первого фестиваля уличного искусства, началось воплощение проектов в жизнь.

— Секретный пенсионер — Тайные осведомители в тюрьме заработают пенсию — Заключенные, тайно сотрудничающие с администрацией казенного дома, заработают пенсионный стаж.

— Врач покоя не дает — Трамп поспорил с главным инфекционистом США о причинах большого числа заболевших — Президент США Дональд Трамп на фоне падения своего предвыборного рейтинга в последние недели радикально сменил направление и тон высказываний о коронавирусе, но признавать ошибки отнюдь не намерен.

— Права попали в перевод — ГИБДД выдает права нового образца — Госавтоинспекция начала выдавать права нового образца.

— Переехать историю — В Берлине хотят снести памятник цыганам-жертвам нацистов — В Берлине разгорается громкий скандал из-за памятника жертвам холокоста, которому угрожает снос.

— По маршрутам рабства — Откуда привозили предков нынешних афроамериканцев?— Ученые из компании 23andMe попытались восстановить картину американского прошлого, используя ДНК более 50 тысяч людей из обеих Америк, Западной Европы и атлантического побережья Африки.

— Бред о шести миллиардах — Того, кто говорит правду, будут стараться скомпрометировать — Церкви всегда достается за то, что она говорит Божию правду.

— Требуйте долива — На каких заправках не доливают топливо и оно опасно для машины — Более чем на половине заправок Москвы и области топливо не доливают.

— Таможня: десять лет спустя — Владимир Булавин — о ключевых изменениях в работе ФТС в ближайшие годы — Если бы законопослушный декларант, товары которого сегодня пересекают границу, мог бы переместиться во времени на десять лет в будущее, то он увидел бы совсем другую таможню.

— Дерево идет в рост — Деревянное домостроение бьет многолетние рекорды — Рекордный за последнее десятилетие ввод деревянных домов отметил по итогам 2019 года Росстат.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Правило перерыва: владельцев ИИС освободили от "брокерского рабства" — Получить налоговый вычет будет можно даже при смене финпосредника в течение года — Россияне, открывшие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сохранят право на налоговый вычет, даже если в течение года — в рамках одного налогового периода — они закроют договор с одним брокером и переведут средства другому.

— Смена колес: новые бронемашины изменят облик ВДВ — Первыми перспективные бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" получат разведка и спецназ десантников — Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" первыми получат разведывательные подразделения и части специального назначения ВДВ.

— Минский гамбит: что стоит за заявлениями Лукашенко и причем тут Киев — В Москве требуют вернуть граждан РФ домой, выплатить им компенсации и извиниться — Выдача Украине задержанных в Минске граждан РФ неизбежно испортит отношения России и Белоруссии, уверены эксперты.

— Почти даром: дешевое электричество спасает энергозатратную индустрию — Российской промышленности нужно повышать энергоэффективность, чтобы низкая цена электроэнергии не осталась единственным ее преимуществом — Российская электроэнергия — одна из самых дешевых в мире.

— Китайское предупреждение: КНР строит семь лабораторий уровня Уханьской — Одну из них расположат рядом с российской границей в районе Харбина — Семь лабораторий, имеющих право работать с самыми опасными патогенами, будут построены в Китае до 2026 года.

— Пилотный отпуск: россияне не планируют осенний отдых за рубежом — Опасаясь второй волны пандемии, туристы бронируют отпуска только на ближайшие недели — Абхазские курорты готовы принять российских туристов. Некоторые из них уже успели забронировать отели, сообщили в Союзе туризма республики, транспортное сообщение с которой РФ восстановила с 1 августа.

— Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го — Эксперты сомневаются в достижимости цели, которую поставил Минтруд — Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили в ведомстве.

— Лишние баллы: треть домов в Иркутской области могут разрушить землетрясения — В регионе недостаточно средств на решение проблем жителей хрущевок — Около трети домов в Иркутской области — хрущевок, построенных в 1960–1970-е годы, — могут разрушиться в случае крупного землетрясения.

— На вертикальном взлете: зачем Совфед комплектуют партийными кадрами — В верхнюю палату российского парламента после выборов направят депутатов и политиков — По информации, одним из новых российских сенаторов может стать замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, которого делегирует в верхнюю палату губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

— Турное предчувствие: покроет ли страховка в агентстве лечение COVID-19 в Турции — Туристам советуют обратить внимание на лимит и возможные расходы на пребывание в карантине и приезд родных — Россиянам, которые летом 2020-го всё же решат провести отпуск в Турции, не придется покупать отдельную страховку от коронавируса.

— Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам — Таким образом граждан мотивируют оформлять слепки для дальнейшего использования — Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса.

— Отходы от кассы: плату за вывоз мусора снизят по федеральной схеме — Общероссийскую систему по обращению с отходами планируется доработать и утвердить к концу этого года — Федеральную схему обращения с отходами планируется утвердить к концу 2020 года.