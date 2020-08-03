ПЕКИН, 3 авг — ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, на фоне заявлений американских властей о готовности запретить приложение на территории США, заявила о намерении защищать свои права и интересы в соответствии с законом.

"ByteDance всегда стремилась к тому, чтобы стать глобальной компанией. В процессе этого мы сталкиваемся с разного рода сложными и невообразимыми трудностями, включая напряженную международную политическую среду, столкновения и конфликты различных культур, а также плагиат и клевету (со стороны нашего — ред.) конкурента Facebook", — говорится в заявлении компании, опубликованном в официальном аккаунте ByteDance в Jinri Toutiao, принадлежащем ей новостном портале.

Тем не менее в компании отметили, что ByteDance "продолжает твердо придерживаться концепции глобализации и непрерывно наращивать инвестиции на рынках всего мира, включая Китай".

"Мы строго соблюдаем местные законы, действующие в странах (где мы присутствуем — ред.) и будем активно использовать предоставленные нам по закону права для защиты законных прав и интересов компании", — подчеркнули в компании.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok. По мнению властей США, через это приложение компания ByteDance может передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.